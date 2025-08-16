Balıkesir Sındırgı'da bir korkutan deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.21 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.58 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

