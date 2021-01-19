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  3. 19 Ocak 2021 12:35

Evlilik teklifi pahalıya patladı

Antalya'da bir genç, kız arkadaşına drift atan çok sayıda aracın arasında evlenme teklifi etti. Genç kız teklifi kabul etti ancak görüntülerin sosyal medya yayılmasının ardından 84 bin lira ceza kesildi.

Evlilik teklifi pahalıya patladı

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Evlilik teklifi pahalıya patladı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik teklifinde bulunan gencin arkadaşlarına drift yapmak, alkollü araç kullanmak ve sosyal mesafeye uymamaktan 84 bin 837 lira ceza uygulandı.

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Evlilik teklifi pahalıya patladı

Çandır Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Göksu (29), kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yapmak istedi.

Göksu, arkadaşlarının Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu bahçesinde toplanmasını sağladı.

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Evlilik teklifi pahalıya patladı

Kız arkadaşı ile okulun bahçesine gelen Göksu, meşale ve konfetiler arasında diz çökerek evlenme teklifinde bulundu.

Bu sırada gencin arkadaşları çiftin etrafında aracıyla drift yaptı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca durumdan haberdar olan jandarma ekipleri harekete geçti.

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