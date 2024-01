Falakalı fantezi davasında ceza indirimine zamanaşımı itirazı

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası E.T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edildi. E.T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. E.T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. E.T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası E.T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.