Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar
Edirne'de Balkan geleneği olan ''Koleda'' kutlamaları kapsamında korkunç kıyafetler giyen vatandaşlar, kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttu.
Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı.
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Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu.
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Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.
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Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.
Kırklareli'ndeki Koleda kutlaması ise objektiflere böyle yansıdı...
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