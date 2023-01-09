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  4. Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar

Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar

Edirne'de Balkan geleneği olan ''Koleda'' kutlamaları kapsamında korkunç kıyafetler giyen vatandaşlar, kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttu.

Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar - Resim: 1

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda' kutlandı. Korkunç kıyafetler giyen çok sayıda vatandaş, ardından yüzlerini boyadı. 

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Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar - Resim: 2

Çeşitli maskeler de takan vatandaşlar, gelenek gereği sokak sokak gezip köy halkını korkuttu. 

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Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar - Resim: 3

Köy meydanında buluşan katılımcılar, burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. 

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Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar - Resim: 4

Daha sonra köy sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi.

Kırklareli'ndeki Koleda kutlaması ise objektiflere böyle yansıdı...

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