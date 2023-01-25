Göksu Nehri'nde tedirgin eden manzara

CEZA KESİLMİŞTİ

Nehirde geçen günlerde de kirlik yaşanmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 pirina işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası kesilmişti. (DHA)