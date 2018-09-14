  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 14 Eylül 2018 10:40

İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aktif olarak kullandığı G3 tüfeklerinin yerini alacak olan yerli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı.

İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı

Dünya standartlarının üstünde yer alan silahın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı ise devam ediyor.

1/ 7
İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı

Bugüne kadar 40 bin adedinin satışı karara bağlandığı, bu tüfeklerin yıl sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

2/ 7
İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı

42 NATO testinden geçen tek silah MPT-76 üzerinden geliştirilen milli piyade tüfeği MPT-55, özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

3/ 7
İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı

400 metre menzile sahip tüfeğin özellikle meskun mahal çatışmalarında kullanılması amaçlanıyor.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM