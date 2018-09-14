İlk milli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) aktif olarak kullandığı G3 tüfeklerinin yerini alacak olan yerli piyade tüfeği MPT-55'in seri üretimine başlandı.
Dünya standartlarının üstünde yer alan silahın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı ise devam ediyor.
Bugüne kadar 40 bin adedinin satışı karara bağlandığı, bu tüfeklerin yıl sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.
42 NATO testinden geçen tek silah MPT-76 üzerinden geliştirilen milli piyade tüfeği MPT-55, özellikleriyle dikkatleri çekiyor.