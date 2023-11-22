İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü!
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne gece boyu ve sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
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İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alırken, 9 kişi hayatını kaybetti.
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Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlediğini, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını aktardı.
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Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Endonezya Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini duyurdu.
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