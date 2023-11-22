İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.