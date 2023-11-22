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İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü!

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne gece boyu ve sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü! - Resim: 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 47. güne girildi. Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusu, Cibaliye kentine hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. 

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İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü! - Resim: 2

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alırken, 9 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü! - Resim: 3

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir binaya hava saldırısı düzenlediğini, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını aktardı.

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İsrail, Gazze'yi sabaha kadar vurdu: 52 ölü! - Resim: 4

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Endonezya Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini duyurdu.

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