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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul Sarıyer'de denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Dalgıçların çıkardığı ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu - Resim: 1

Tekne ile denize açılan balıkçılar,  Büyükdere açıklarında suda hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan aramada denizde erkek cesedi bulundu.

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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu - Resim: 2

Kıyı Emniyeti botuna alınan ceset sahile getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu - Resim: 3

Buradaki incelemeler tamamlandıktan sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu - Resim: 4
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