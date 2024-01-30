İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı

"YARIM SAATE BU KADAR OLDU"

Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi." dedi.