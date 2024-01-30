İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı
İstanbul Silivri'de, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından Kula Derisi taştı. Derenin çevresindeki sokaklar göle döndü.
Sabah saatlerinde Silivri'de etkili olan yağışın ardından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Kula deresi taştı. Dere yatağının çevresindeki sokaklar, taşkın suyuyla birlikte göle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen belediyeye ekipleri, vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalıştı.
Yaklaşık bir ay önce de benzer bir taşkının yaşanmasından dolayı vatandaşlar kendi önlemlerini aldı. Bazı vatandaşlar sokak üzerindeki bahçe kapılarının önüne kum dolu çuvallarla barikat kurarak suyun geçmesini önlemeye çalıştı.
Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda, vatandaşlar taşkınlar için belediye ekiplerinin önlem almasını istedi.
"YARIM SAATE BU KADAR OLDU"
Altınorak Sitesi'nde yaşayan Ersan Urhan, "Buraya 20 dakika yağmur yağması yeterli. Yağmur yağınca kanal suyu taşıyamıyor, yollara taşıyor. 20 dakika yağış yetiyor, yağmur kar farketmiyor. Yarım saate bu kadar oldu, devam etse evleri su basacak. Şu an 4-5 eve su girdi." dedi.