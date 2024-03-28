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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı

İstanbul Tuzla'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kaçtığı olay yerinden çok uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin polis memuruna çarpıp kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı - Resim: 1
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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı - Resim: 2

İstanbul Tuzla'da denetim yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan bir sürücü, polise çarparak kaçtı. 

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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı - Resim: 3

Olay, 25 Mart Pazartesi gece saat 23.00'da Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. Genel asayişin sağlanması için denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. 

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İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı - Resim: 4

Araç sürücüsü denetim noktasına geldiğinde önce yavaşladı. Ekipler sürücüye sağa geçmesini söyleyince ise sürücü bir polise çarparak denetim noktasından kaçtı.

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