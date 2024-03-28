İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymadı, polisi öldürmeye kalkıştı
İstanbul Tuzla'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp polise çarparak kaçan zanlı kaçtığı olay yerinden çok uzaklaşamadan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin polis memuruna çarpıp kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
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İstanbul Tuzla'da denetim yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan bir sürücü, polise çarparak kaçtı.
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Olay, 25 Mart Pazartesi gece saat 23.00'da Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. Genel asayişin sağlanması için denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
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Araç sürücüsü denetim noktasına geldiğinde önce yavaşladı. Ekipler sürücüye sağa geçmesini söyleyince ise sürücü bir polise çarparak denetim noktasından kaçtı.
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