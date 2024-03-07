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İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın

İstanbul'da Başakşehir TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA
İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın - Resim: 1

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İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın - Resim: 2

Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 

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İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın - Resim: 3

Bir hafriyat kamyonunun şoförü dorse lastiklerinden duman çıktığını gördü ve aracı emniyet şeridinde durdurdu. 

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İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın - Resim: 4

Şoför, yangın tüpü ile aracın lastiklerini söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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