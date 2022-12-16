Katar'da develer üzerinde hentbol maçı

Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu "ülkenin kültürel mirasını ve bu sporu" Katar`a gelen ziyaretçilere tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.