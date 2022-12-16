Katar'da develer üzerinde hentbol maçı
Formula 1'den futbola kadar sporun her dalında söz sahibi haline gelen Katar şimdi de hentbola merak sardı. Katar'da "2022 Dünya Kupası ve Deve" etkinlikleri çerçevesinde dünyada ilk kez develer üzerinde iki hentbol maçı oynandı.
Katar'ın başkenti Doha`daki Şeyhaniye Meydanı`nda develer üzerinde oynanan hentbol maçını seyirciler büyük heyecanla izledi.
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Her takımdan üçer deveyle oynanan maçların ilki Katar milli takımı ile Afrika`yı temsil eden bir takım arasında, diğeri ise "Asya 3" takımı ile "Amatörler 10" takımı arasında gerçekleştirildi.
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Develer üzerinde oynanan hentbol maçı 15`er dakikalık iki devre olmak üzere toplam 30 dakika sürüyor.
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Arap Deve Yarışları Federasyonu (MAHARİ) Başkanı Abdullah bin Muhammed el-Kevari, yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası organizasyonunu "ülkenin kültürel mirasını ve bu sporu" Katar`a gelen ziyaretçilere tanıtmak için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.
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