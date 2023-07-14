Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti!
Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar giderek içinden çıkılmaz bir hal alırken İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir apartmanda ilginç bir olay yaşandı.
İstanbul Maltepe'deki bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi Doğan B., zam oranında anlaşamadığı kiracılarından daireleri boşaltmalarını istedi.
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Kiracılar ise yasal sınır olan yüzde 25 oranında zam yapabileceklerini belirterek, evleri boşaltmadı.
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Bunun üzerine ev sahibi Doğan B., kiracılarının isimleri ve mevcutta ödedikleri kira tutarının yazılı olduğu kağıdı bina girişine astı.
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Ev sahibi Doğan B. bina girişine astığı yazıda "Vicdansız, dairemden çıkın" ifadelerine de yer verdi.
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