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  4. Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti!

Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti!

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar giderek içinden çıkılmaz bir hal alırken İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir apartmanda ilginç bir olay yaşandı.

Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti! - Resim: 1

İstanbul Maltepe'deki bir apartmanda iki dairesi bulunan ev sahibi Doğan B., zam oranında anlaşamadığı kiracılarından daireleri boşaltmalarını istedi.

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Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti! - Resim: 2

Kiracılar ise yasal sınır olan yüzde 25 oranında zam yapabileceklerini belirterek, evleri boşaltmadı.

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Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti! - Resim: 3

Bunun üzerine ev sahibi Doğan B., kiracılarının isimleri ve mevcutta ödedikleri kira tutarının yazılı olduğu kağıdı bina girişine astı.

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Kiracılarıyla anlaşamayan ev sahibi kiracılarını böyle ifşa etti! - Resim: 4

Ev sahibi Doğan B. bina girişine astığı yazıda "Vicdansız, dairemden çıkın" ifadelerine de yer verdi.

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