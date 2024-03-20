MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.
Kaynak: AA/DHA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Bilen'in Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
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Görüntülerde, Rojda Bilen'in içinde bulunduğu seyir halindeki aracın havaya uçurulduğu görülüyor.
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O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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