  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış!

Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış!

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan hakkında iğrenç bir gerçek daha ortaya çıktı.

Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış! - Resim: 1

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iğrenç itiraflar geldi. Müge Anlı resmen çıldırdı. 

1 / 8
Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış! - Resim: 2

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi. 

2 / 8
Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış! - Resim: 3

Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından cinsel içerikli mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüpheleniliyor. Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

3 / 8
Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış! - Resim: 4

Arife Gökçe'yi kaçırdığı iddia edilen Sinan isimli adam başta mesajları itiraf etse de daha sonra söylediklerini reddetti.

4 / 8