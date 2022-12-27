Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış!

Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından cinsel içerikli mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüpheleniliyor. Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.