Müge Anlı'da iğrenç olay: Öz kardeşine cinsel içerikli mesajlar atmış!
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar gönderen Sinan hakkında iğrenç bir gerçek daha ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında iğrenç itiraflar geldi. Müge Anlı resmen çıldırdı.
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Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta kayboldu. Eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde eşini bulamayınca önce çevreyi aradı, ardından güvenlik güçlerinden yardım istedi.
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Köyde Sinan isminde takıntılı bir adam tarafından cinsel içerikli mesajlar alan Arife Gökçe'nin başına kötü bir şeyler gelmesinden şüpheleniliyor. Fikri Gökçe, 64 yaşındaki eşi Arife Gökçe'den 4 gündür haber alamadığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.
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Arife Gökçe'yi kaçırdığı iddia edilen Sinan isimli adam başta mesajları itiraf etse de daha sonra söylediklerini reddetti.
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