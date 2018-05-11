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  3. 11 Mayıs 2018 17:16

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Rize’de düzenlediği miting sırasında gerginlik yaşandı. İki grubun birbirine girmesiyle büyüyen gerginlikte bir kişi gözaltına alındı.

Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga

Rize Valiliği önündeki miting alanında Muharrem İnce’nin konuşması öncesinde ellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerinin bulunduğu afişlerle alana gelen bir grup vatandaşı polis ekipleri uzaklaştırarak bir gerginlik çıkmasının önüne geçti.

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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga

Alandan uzaklaştırılan grup bir süre sonra tekrar alana gelirken, İnce’nin konuşması bittikten sonra alanda mitinge katılanlar ile aralarında sözlü tartışma yaşandı.

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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga

Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri grubu çember içine alırken, iki grup birbirine girdi.

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Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga

Polis ekipleri gerginliğe neden olan gruptan bir kişiyi yere yatırarak gözaltına alırken, gerginlik polisin müdahalesi ile sona erdi.

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