Ormandan toplayıp üretiyorlar... Hem onlar kazanıyor, hem de ekonomi

Ormanlara işe yaramayan dalların budama işlemi yaparak bunları kömür haleni dönüştürerek ülkemiz ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Abdül Kadir Eren, "Ormanlarda işe yaramayan, bakımını yapıp, kötüsünü kesip ondan sonra ormandan aşağı indiriyoruz oluklarla 200 metre, 300 metre traktör yoluna indirdikten sonra traktörü yükleyip ocaklara getiriyoruz. Üstünü örtüp ateşimizi bıraktıktan sonra 15-20 gün ateşte kalıyor. Soğuduktan sonra çıkarıp piyasaya Türkiye'nin neresinde olursa olsun malımızı gönderiyoruz ülkemize hem milletimize bir katkımız oluyor. Meşenin dalından demircik deriz meşe türünden onun dalından, eğrisinden, büyüsünden işte ormanın şeklini bozanlardan alıyoruz. Yerel kömürümüz daha iyi, meşeden daha iyi kömür çıkıyor normal, ithal kömürlerinden kıyasladığı zaman bizim kömürümüz yüzde 80 kalorisi fazla yerli malımız yani her şey gözümüzün önünde oluyor. Hiçbir artığı yok incesinde şu parmağımın büyüklüğünde olan odundan dahi biz ürün çıkarıyoruz kömür çıkarıyoruz Hiçbir şey zayiat gitmiyor. Aşağı yukarı 4 ayı buluyor malı kesip biraz kuruması lazım kuruduktan sonra zaten onları ocağa koyup yakıyoruz. Önce ağaçlarımızın dallarını buduyoruz tahrayla motorla bunu borularla ormana zara vermeden getiriyoruz. Yaklaşık 200-300 metre yükseklikten getiriyoruz. Burada görülen kömürler soğumuş kömürler soğuması için üstüne bir hafta poşeti çekiyoruz ateşi boğsun diye burada kömürler buharından boğularak üzerindeki poşetle bir hafta sonra kömürümüzü ocaktan çıkarıyoruz" dedi.