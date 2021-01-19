Paşa torunları 48 milyon metrekarelik alan için dava açtı

PAŞA TORUNLARINDAN 48 MİLYON METREKARELİK ALAN İÇİN DAVA

Çanakkale Savaşı Gazisi Mehmet Esat Bülkat Paşa'nın torunu olduklarını iddia eden 3 kişi 1994 yılında arazideki 48 milyon metrekarelik alanda hakları olduğunu iddia ederek dava açtı. Açılan dava sonucu mahkeme kararıyla 2 milyon 700 bin metrekarelik arazi üzerine şerh konuldu. 27 yıldır süren davaya 2015 yılında 1370 mahalle sakini müdahil oldu.