Paşa torunları 48 milyon metrekarelik alan için dava açtı
Çanakkale Savaşı'nın komutanlarından Mehmet Esat Bülkat'ın torunları olduğunu öne süren 3 kişi, İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Merkez Habibler Mahallesi'nin 48 milyon metrekarelik alanda hakları olduğunu iddia ederek dava açtı. Mahalle sakinleri ise yılladır tapularına kavuşmayı bekliyor.
Elektriği ve suyu olan, kentsel dönüşüme giren sokakları da bulunan mahallede, mahkeme tarafından arazilerin üzerine şerh konulmasından dolayı yüzde 90'ının tapusu bulunmuyor.
Tapu mücadelesi veren mahalleli, 1983 yılında çıkan 2981 sayılı Gecekondu Kanunu'na göre oturdukları arazilerin bedellerini ödedi ve tapu tahsis belgelerini aldı. Ancak yol, su, elektrik gibi hizmetlerden yararlanan mahalle sakinleri, tapularını ise bir türlü alamadı.
PAŞA TORUNLARINDAN 48 MİLYON METREKARELİK ALAN İÇİN DAVA
Çanakkale Savaşı Gazisi Mehmet Esat Bülkat Paşa'nın torunu olduklarını iddia eden 3 kişi 1994 yılında arazideki 48 milyon metrekarelik alanda hakları olduğunu iddia ederek dava açtı. Açılan dava sonucu mahkeme kararıyla 2 milyon 700 bin metrekarelik arazi üzerine şerh konuldu. 27 yıldır süren davaya 2015 yılında 1370 mahalle sakini müdahil oldu.