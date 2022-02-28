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Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde Rus zırhlılarının üzerindeki gizemli V harfi merak konusu oldu.

Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti - Resim: 1

 Rus askeri güçleri ve askeri teçhizatıyla ilgili dünyanın pek çok yerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus tanklarının üzerindeki 'Z' sembolünden sonra, bu defa da 'V' sembolü dikkat çekti.

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Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti - Resim: 2

 Yabancı ajanslar, V sembolünün Belarus tankları ve helikopterlerini işaret ettiğini iddia etti. Düşürülmüş bir Belarus helikopterinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti - Resim: 3

I Haberi yapan bir gazeteci V harfinin Belarus tankını gösteridğini iddia ediyor.

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Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti - Resim: 4

 Ancak resmi kaynaklardan bu durumla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi. Daha önce de tankların ve helikopterlerin üzerindeki Z sembolü dikkat çekmiş, sembolle ilgili pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı.

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