Rus tanklarının üzerinde şimdi de gizemli V işareti
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 5. gününde Rus zırhlılarının üzerindeki gizemli V harfi merak konusu oldu.
Rus askeri güçleri ve askeri teçhizatıyla ilgili dünyanın pek çok yerinden çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rus tanklarının üzerindeki 'Z' sembolünden sonra, bu defa da 'V' sembolü dikkat çekti.
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Yabancı ajanslar, V sembolünün Belarus tankları ve helikopterlerini işaret ettiğini iddia etti. Düşürülmüş bir Belarus helikopterinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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I Haberi yapan bir gazeteci V harfinin Belarus tankını gösteridğini iddia ediyor.
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Ancak resmi kaynaklardan bu durumla ilgili henüz bir doğrulama gelmedi. Daha önce de tankların ve helikopterlerin üzerindeki Z sembolü dikkat çekmiş, sembolle ilgili pek çok farklı iddia ortaya atılmıştı.
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