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Su borusu patladı; yollar göle döndü

Trabzon'da içme suyu hattında borunun patlaması sonucu yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.

Kaynak: DHA
Su borusu patladı; yollar göle döndü - Resim: 1

Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu. 

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Su borusu patladı; yollar göle döndü - Resim: 2

Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. 

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Su borusu patladı; yollar göle döndü - Resim: 3

Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi.

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Su borusu patladı; yollar göle döndü - Resim: 4

Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.

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