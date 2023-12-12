Su borusu patladı; yollar göle döndü
Trabzon'da içme suyu hattında borunun patlaması sonucu yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı.
Kaynak: DHA
Kaymaklı Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında, saat 13.30 sıralarında boru patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, havaya fışkırdı. Yükselen su nedeniyle çevre mahallelerde su baskınları oluştu.
1 / 8
Birçok iş yerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
2 / 8
Bir çay ocağına ait masa ve tabureler ile esnafa ait park dubalar suda sürüklendi.
3 / 8
Bölgedeki su akışını kesen ekipler, temizlik ve arıza onarım çalışması başlattı.
4 / 8