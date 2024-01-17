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Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi

Eskişehir'de Suriye uyruklu 3 kişi, borç meselesi yüzünden tartıştıkları Suriyeliyi, sokak ortasında sopalarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi - Resim: 1

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı.

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Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi - Resim: 2

Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi. 

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Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi - Resim: 3

Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi, saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.

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Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi - Resim: 4

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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