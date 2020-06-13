Taksime şaşkına çeviren görüntüler! Bakın maskeyi nasıl kullandılar

KİMİ MASKEYİ BAŞINA, KİMİ DE BİLEĞİNE TAKTI

Yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra birçok kişinin de yanlarındaki maskeyi amacına uygun olarak kullanmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar maskeyi boynuna astı ya da elinde taşıdı, kimisi başına geçirdi, bir kişi ise maskeden papyon yapıp koluna taktı. Uzmanlarca yapılan bütün uyarılara rağmen hiçbir önlem almadan sokağa çıkan vatandaşlar hem kendi hem de diğer insanların sağlıklarını tehlikeye attı.