Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı

Çekilme, 8 yıl önce kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.