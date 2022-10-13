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Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölü İznik Gölü'nde 8 yıl önce keşfedilen bin 500 yıllık bazilika suların çekilmesiyle su yüzeyine çıktı.

Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı - Resim: 1

İznik Gölü'nde yaşanan su çekilmesi nedeniyle, 2014'te keşfedilen batık bazilika kalıntısının büyük bölümü görünür hale geldi.

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Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı - Resim: 2

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü, mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkileniyor.

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Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı - Resim: 3

Gölde, kıyıdan yer yer 50 metreye varan çekilme gözlendi.

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Tam 1500 yıllık! İznik Gölü'nde sular çekilince gün yüzüne çıktı - Resim: 4

Çekilme, 8 yıl önce kıyıdan 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürülmesi için çalışma yürütülen bazilika bölgesinde de etkili oldu.

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