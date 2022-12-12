Tarihin sıfır noktası Gökbelitepe'de müthiş keşif! Arkeoloji tarihine geçti
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe yakınlarında bulunan 11 bin yıllık duvar kabartması, bilinen en eski anlatı sanatı örneklerinden biri olarak arkeoloji tarihine geçti.
Göbeklitepe yakınlarında yer alan 11 bin yıllık duvar kabartması, arkeolojik kayıtlardaki bilinen en eski anlatı sanatı örneklerinden biri olarak kayda geçti.
Duvar oymasında 5 figür tasvir ediliyor: İki insan, bir boğa ve iki leopar. İnsanlardan biri elinde bir yılan, diğeri ise kendi penisini tutuyor.
Bilimsel dergi Antiquity's Project Gallery'de yayımlanan araştırmanın yazarı Eylem Özdoğan, "Bu kabartmayı yapan topluluğa dair çok az bilgimiz var" ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi'nde arkeolog olan Özdoğan, Gizmodo'ya yaptığı açıklamada, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu bölgede yaşayan topluluklar ortak bir kültürel ortamı paylaşıyor. Birbirleriyle kesinlikle iletişim kuruyor ve yenilikleri, sosyal ideolojiyi ve ortak bir kültürü paylaşıyor."