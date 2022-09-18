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Tatil cennetinde yaz havası devam ediyor: Sahiller doldu!

Türkiye yaza veda etmeye hazırlanırken ünlü tatil cenneti Bodrum'da yerli ve yabancı turistler deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor. İlçede sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Tatil cennetinde yaz havası devam ediyor: Sahiller doldu! - Resim: 1

Bodrum’da gün içerisinde etkili olan sıcak hava, yaz ortasını andırıyor. Sahillerde turist yoğunluğunun devam ettiği Bodrum’da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinliyor.

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Tatil cennetinde yaz havası devam ediyor: Sahiller doldu! - Resim: 2

Bodrum’un Kumbahçe, Paşatarlası, Ortakent, Bitez, Gümbet, Turgutreis sahillerinde yoğunluklar yaşandı. 

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Tatil cennetinde yaz havası devam ediyor: Sahiller doldu! - Resim: 3

Kimi turistler de tekne turlarına çıkarak Bodrum’un birbirinden güzel koylarının tadını çıkarıyor. 

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Tatil cennetinde yaz havası devam ediyor: Sahiller doldu! - Resim: 4

Bodrum’da hava sıcaklığı birkaç gün daha 30 derecenin üzerinde seyredecek.

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