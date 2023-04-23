Tatil pozlarını paylaşan Hande Erçel'in ayakları olay oldu

AYAKLARI OLAY OLDU

İtalya sokaklarını karış karış gezen Hande Erçel, 30,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Oyuncunun hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 2,2 milyon beğeni alırken bir detay kimsenin dikkatinden kaçmadı.