Tatil pozlarını paylaşan Hande Erçel'in ayakları olay oldu
Bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile İtalya'ya giden Hande Erçel, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Erçel'in ayakları sosyal medyayı salladı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, bir süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gizlemeden göz önünde yaşayan ikili, şimdilerde İtalya'da tatil yapıyor. Erçel de tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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AYAKLARI OLAY OLDU
İtalya sokaklarını karış karış gezen Hande Erçel, 30,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından pozlarını paylaştı. Oyuncunun hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşım kısa sürede 2,2 milyon beğeni alırken bir detay kimsenin dikkatinden kaçmadı.
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Oyuncunun ayaklarını gören birçok takipçisi "Ayakları mı öyle yoksa ayakkabı modeli mi?" yorumunu yaptı.
İşte Hande Erçel'in İtalya tatilinden kareler...
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