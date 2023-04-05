Trafikte uzun namlulu trafik canavarı dehşet saçtı

Kavganın büyümesi ile birlikte sürücülerden biri aracının bagajından çıkardığı uzun namlulu silahını tartıştığı sürücüye yöneltti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın elinden silahı alarak bagaja geri koydu. Kavga çevredeki diğer araç sürücülerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.