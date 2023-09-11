Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı

Fıstık üretiminden geçimini sağlayan çiftçilerin refah seviyelerinin de yükseltilebilmesi için çalışmalar yapılacağını kaydeden Vali Şıldak, “Bu çerçevede Şanlıurfa’da fıstıktan geçimini sağlayan, fıstık üretimiyle meşgul olan bütün çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması ve elde ettikleri gelirin yükseltilmesi için çaba göstereceğiz. Çünkü burada gördük ki hakikaten üreticimiz, çiftçimiz bu işin tarımını en iyi şartlarda gerçekleştiriyor. Tarım teşkilatımız da desteğini esirgemeyerek ilaçlama, gübreleme ve verim arttırıcı yenilikler için çalışmalarını sürdürecek. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.