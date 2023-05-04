Türkiye'nin gelir dağılımı istatistikleri açıklandı: Zenginler daha da zenginleşti

'HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİRİ' ARTTI

Türkiye'de yıllık ortalama 'hanehalkı kullanılabilir geliri' yüzde 28,3 artarak 2022 yılında 98 bin 416 TL oldu. Yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri', bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 TL'den 48 bin 642 TL'ye yükseldi. Yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri'nde en yüksek gelir, geçen yıla göre 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile olmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri' 60 bin 696 TL, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama 'eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert geliri'ne sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.