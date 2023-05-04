Türkiye'nin gelir dağılımı istatistikleri açıklandı: Zenginler daha da zenginleşti
TÜİK'in verilerine göre, toplumun en çok gelir elde eden yüzde 20'lik grubunun, toplam gelirden aldığı pay 1,3 puan artarak yüzde 48'e çıktı. En az gelir elde eden yüzde 20'nin payı ise 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu. Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölge İstanbul oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; en yüksek 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri'ne sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48'e çıkarken; en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 6 oldu.
Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça da gelir dağılımında bozulmayı ifade eden 'Gini katsayısı', bir önceki yıla göre 0,014 puan artış göstererek 0,415 oldu. 'Gini katsayısı', tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda 0,487, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,423 oldu.
Toplumun en yüksek gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği payın, en düşük gelir elde eden yüzde 20'sinin elde ettiği paya oranı (P80/P20 oranı) 7,6'dan 7,9'a çıktı. Gelirden en fazla pay alan yüzde 10'luk kesimin gelirinin, en az pay alan yüzde 10'un elde ettiği gelire oranı (P90/P10 oranı) ise 13,7'den 14,2'ye yükseldi.
'HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİRİ' ARTTI
Türkiye'de yıllık ortalama 'hanehalkı kullanılabilir geliri' yüzde 28,3 artarak 2022 yılında 98 bin 416 TL oldu. Yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri', bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 TL'den 48 bin 642 TL'ye yükseldi. Yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri'nde en yüksek gelir, geçen yıla göre 13 bin 257 TL artarak 62 bin 554 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile olmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama 'eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri' 60 bin 696 TL, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında 49 bin 902 oldu. En düşük yıllık ortalama 'eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert geliri'ne sahip hanehalkı tipi ise 36 bin 210 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.