Türkiye'nin yeşil altını ''Yaprak'' hasadı başladı: Tarlada 7 TL, fabrikada 1.500 TL!

Defne yapraklarını toplayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Keser, "Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor. Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz. Kilosunu 7 TL'den toptancıya veriyoruz onlar da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar satıyor. Bizim geçim kaynağımız buradan. Yorucu iş olmasına rağmen ekmeğimizi buradan çıkardığımız için yapıyoruz" dedi.