Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor

"KARİYERİMDE GÖRDÜĞÜM HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

The Debrief'e konuşan eski ABD Hava Kuvvetleri savaş pilotu Chris Lehto, üç nesnenin hareketinin "mantıklı olmadığını" ve askeri pilot olarak kariyerinde gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söyledi. Lehto, "Takip hızı son derece yüksek. Sadece bir mil uzakta olsalar bile, yaklaşık 1.28M gittiklerini hesaplıyorum. Ses hızını geçmiş durumdalar." diye konuştu.

Ancak herkes görüntülerin gizemli olduğuna pek ikna olmadı. Bazı kişiler, nesnelerin aslında sadece kuşlar veya yarasalar olduğunu düşünüyor. Onlar, nesnelerin aslında kameraya çok daha yakın olduğunu söyleyip ses hızının yakınına bile yaklaşmadıklarına inanıyorlar.



Metabunk'ta yönetici olan Mick West attığı bir tweet'te bu olaya dair yorumunu paylaştı. West, "Ne yazık ki, çok abartılı yeni bir UFO videosu, kuş gibi şeyler yapan üç kuşa benziyor. Burada analize bile ihtiyacınız yok. Sadece orijinal videoya bakın. Sadece kuşlara benziyor." dedi.

Bu videonun ötesinde, UAP'lerin raporları önceki yıllara kıyasla daha ciddiye alınıyor. Bu ayın başlarında, ABD hükümeti 1966'dan bu yana UFO'larla ilgili ilk halka açık Kongre oturumunu gerçekleştirmişti ve bu oturumda da Scott Bray'in itiraf niteliğindeki açıklamaları kaydedilmişti.