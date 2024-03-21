Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı
Ankara’da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
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Kaza, Ankara Kıbrısköy mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı.
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Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü 20 metre havaya savruldu.
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Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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