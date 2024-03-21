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Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı

Ankara’da yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrılırken, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı - Resim: 1
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Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı - Resim: 2

Kaza, Ankara Kıbrısköy mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere ardından yön levhasına çarptı.

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Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı - Resim: 3

Levhaya çarparak ikiye ayrılan otomobilden fırlayan sürücü 20 metre havaya savruldu.

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Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı - Resim: 4

Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Mamak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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