Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, son fotoğrafıyla yine çok konuşuldu. Tilki, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.
Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki pozlarına yenilerini ekledi.
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Son olarak gittiği Malibu'dan çekildiği karelerini sevenlerinin beğenisine sunan Tilki'den şezlong pozu sonrası şimdi de havuz kenarı poz geldi.
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İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımları...
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