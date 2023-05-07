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Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, son fotoğrafıyla yine çok konuşuldu. Tilki, iç çamaşırlı pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı - Resim: 1

Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki pozlarına yenilerini ekledi.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı - Resim: 2

Son olarak gittiği Malibu'dan çekildiği karelerini sevenlerinin beğenisine sunan Tilki'den şezlong pozu sonrası şimdi de havuz kenarı poz geldi.

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı - Resim: 3

İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımları...

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Aleyna Tilki iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı - Resim: 4
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