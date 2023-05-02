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  4. Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz

Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz

Aleyna Tilki'nin iç çamaşırları pozları gündem olurken annesi Havva Öztel de pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz - Resim: 1

Bir süre Amerika'da kalacak olan Aleyna Tilki yine gündem olan pozlara imza attı. İç çamaşırıyla şezlong pozu veren Tilki gündemdeyken anne Havva Öztel'den de iddialı pozlar geldi.

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Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz - Resim: 2

Zaman zaman iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi yine adından söz ettirdi.

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Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz - Resim: 3

Genç kızlara taş çıkartan anne Öztel bu sefer mini şortuyla pozlar verdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i görenler "Annesi de kızı da güzel", "Abla kardeş gibisiniz", "Kızınız da siz de cesursunuz" yorumlarında bulundu.

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Aleyna Tilki'den sonra annesi Havva Öztel'den de mini şortlu poz - Resim: 4

Havva Öztel geçtiğimiz aylarda kızı gibi şarkıcılığa soyunmuş ve sesiyle beğeni toplamıştı.

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