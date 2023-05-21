Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Türkiye'ye dönmeme sebebi bu oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Türkiye'yi terk etme sebebi belli oldu.
Kızı Aleyna Tilki kadar popüler olan Havva Öztel bir süredir Amerika'da yaşıyor.
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Kızlarını da alıp ülkeyi terk eden genç anne sosyal medyada soru cevap etkinliği yaptı ve zaman zaman ülkeye işleri için geleceğini ve gitme sebebini açıkladı.
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Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var, bugün de yolculuk için alışveriş yapmaya geldim, bavul hazırlıyorum" demişti.
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Şarkıcı kızı kadar popüler olan Öztel zaman zaman Türkiye'ye işleri için döneceğini söyledi.
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