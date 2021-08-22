Asuman Dabak tatil pozlarıyla yıllara meydan okuyor
Leyla ile Mecnun dizisiyle ekrana dönecek olan Asuman Dabak tatiline devam ederken verdiği pozlarla dikkat çekiyor.
Leyla ile Mecnun dizisinin çekimleri sonrası Asuman Dabak, Çeşme'de tatile döndü. Zaman zaman tekneyle dolaşan Dabak güneşin ve denizi tadını çıkarıyor.
51 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
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Plajdan yaptığı paylaşımlarla olay olan Asuman Dabak yıllara meydan okuyan formda görüntüsüyle beğeni topladı.
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"2.5 MİLYON TL DOLANDIRILDIM!"
Ünlü oyuncu, 2013'te bir tavuk restoranı işinde 2.5 milyon TL dolandırıldığını açıklamış ve geçtiğimiz günlerde mahkeme kararı ile gündeme gelmişti.
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