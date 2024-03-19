Burcu Esmersoy'un servet değerinde saat koleksiyonu!
Güzelliği ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Burcu Esmersoy'un saat tutkusu dikat çekti.
Sosyal medyada yüksek gelir elde eden ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy, kazancının büyük bir kısmını saatlere yatırıyor.
Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu dikkat çekti
Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 60 bin Euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; lüks saat tutkunu olan Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin Euro'luk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 Bin Euro'luk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor. Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu ise servet değerinde...