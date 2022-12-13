Ebru Şahin yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti

"İŞİMİ BIRAKMAM, PROJELERE GÖRE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Evlendikten sonra eşinin yanına Amerika'ya giden oyuncu, proje bazlı olarak Türkiye'ye gelip gideceğini söyledi. Eşi Cedi Osman ile güzel bir denge sağladıklarını söyleyen Şahin, "Türkiye'de değildim. Burada olduğum zaman da çok yoğun şekilde çalıştığım için bir yere gidemiyordum. Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yılda evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz. İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Proje bazlı olarak gidip geleceğim" şeklinde konuştu. Destan dizisinin final yapmasıyla ekranlardan uzak kalan Ebru Şahin, Centilmen filmiyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.