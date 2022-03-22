Evliliğini bitiren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den yeni haber var

"SAYGIMIZ BAKİ KALACAKTIR"

Yaklaşık 1.5 yıl önce evlendiği Caner Turp'tan boşanma kararı alan Gizem Güven, "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleriyle haberi duyurmuştu. İkilinin ayrılık kararı alması, sevenlerini üzdü.