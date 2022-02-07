Hande Yener: Sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz

Kendisinin de zaman zaman tacize maruz kaldığını ifade eden Yener, muhabirlerin “Tacize uğrayınca siz ne tepki verdiniz?” sorusu üzerine “Çok agresifleştim. Sokakta oldu. Bindiğim otobüste oldu. Başkalarına da yapılırken görüyorum. Çoğu yerde denk geliyor. Yolda yürüseniz laf atıyorlar, peşinize takılıyorlar. Bunlar her genç kızın, her kadının başına gelen hikayeler.