Hande Yener: Sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz
İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Hande Yener, Etiler'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Hande Yener, fizik-tedavi için geldiği Etiler’deki bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte fizik-tedavi merkezinden çıkan Hande Yener, oradan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, kırılan sağ ayak orta parmağını göstererek, “Şu anda iyiyim. Sargıyı çıkardılar. Bir hafta daha topuğuma basarak idare edeceğim. Ondan sonra devam” diye konuştu.
'SOKAKTA ARKAMIZA BAKARAK YÜRÜYORUZ'
Hande Yener, muhabirlerin soruları üzerine son günlerde şiddet ve taciz haberleriyle gündeme gelen sanatçılara ilgili, “Bu dünyada kadınsan bunun sıkıntısını her zaman yaşıyorsun.
Hepimiz çocukluktan itibaren kendimizi sokakta okula giderken, alışverişte orada burda korumak zorunda kalıyoruz. Böyle gönül rahatlığıyla bir genç kız için sokakta yürümek zor. Kendimizi koruyarak büyütüyoruz. Hepimiz bazı tacizler yaşadık. Maalesef önünü geçilemeyen bir konu. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum” yorumunda bulundu.
Kendisinin de zaman zaman tacize maruz kaldığını ifade eden Yener, muhabirlerin “Tacize uğrayınca siz ne tepki verdiniz?” sorusu üzerine “Çok agresifleştim. Sokakta oldu. Bindiğim otobüste oldu. Başkalarına da yapılırken görüyorum. Çoğu yerde denk geliyor. Yolda yürüseniz laf atıyorlar, peşinize takılıyorlar. Bunlar her genç kızın, her kadının başına gelen hikayeler.