İrem Derici'den Hadise yorumu: Ben gacılarla polemiğe giremiyorum
Önceki gece özel bir gecede sahne alan İrem Derici, "Ben artık kendi hızıma yetişemiyorum. Aralıksız bir kaç gündür sahnedeyim. Bu gün ben bu yalıya yakıştım. Firdevs Yöreoğlu gibiyim bu gün" dedi.
Sosyal medyada sahte hesaplarının da olduğunu söyleyen şarkıcı, "Benim troll yapmak için fake hesaplarımın olduğunu sağır sultan biliyor. Ama kimseye değil kendime takılıyorum oralarda. Bu aralar skandal bir şey de yok zaten. Ben de trolluk yapıyorum arada işte" diyerek güldü.
Hadise'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bebeleri pistten alalım" paylaşımının ardından Ece Seçkin ve İrem Derici de polemiğe dahil olmuştu. Konuyla ilgili İrem Derici, "Ben hayata dair İngilizce bir söz paylaştım ya.
Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor. Hadise'ye hayranlığımı yedi düvel biliyor zaten. Hepimizin derdi daha büyük sahne yapmak, daha büyük şov yapmak. Hadise öyle güzel topladı ki olayı... Kendi yaptı kendi topladı" diye konuştu.
Geçtiğimiz aylarda görüntü yönetmeni Gökhan Fırat ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici, aşk hayatıyla ilgili, "Daha yetişkin ilişki yaşıyorum. Ben kolay aşık oldum gibi lanse ederim ama çok aşık olmamışımdır hayatımda. Evliliği de asla düşünmüyorum. Çocuk da istemiyorum. Büyük konuşuyorum ve konuşacağım. Bu saatten sonra benim için çok zor. Uğraşamam ben evlilikle" diyerek aşk hayatı hakkında da konuştu.