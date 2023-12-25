İrem Derici'den Hadise yorumu: Ben gacılarla polemiğe giremiyorum

Sosyal medyada sahte hesaplarının da olduğunu söyleyen şarkıcı, "Benim troll yapmak için fake hesaplarımın olduğunu sağır sultan biliyor. Ama kimseye değil kendime takılıyorum oralarda. Bu aralar skandal bir şey de yok zaten. Ben de trolluk yapıyorum arada işte" diyerek güldü.