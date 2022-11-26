Murat Boz saç ektirdi! İşte son hali
Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini belirterek son halini paylaştı.
Genç kızların sevgilisi Murat Boz'un saçlarının yıllardır takma olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan Murat Boz'un saçının önünde protez olduğu söylenmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini duyurdu.
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Murat Boz saç ektirdiği yerin uzmanına teşekkür ederken, son halinin fotoğrafını paylaştı. Kimisi ünlü popçu için "Böyle daha güzel olmuş" derken, kimisi de şaştı kaldı.
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Murat Boz'un son hali meşhur olmadan önceki halini akıllara getirdi. Saç ektiren yakışıklı şarkıcı, yıllar sonra kısa saçlı haline geri döndü.
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