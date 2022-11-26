Murat Boz saç ektirdi! İşte son hali

Genç kızların sevgilisi Murat Boz'un saçlarının yıllardır takma olduğu iddia ediliyordu. Konuyla ilgili hiç açıklama yapmayan Murat Boz'un saçının önünde protez olduğu söylenmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini duyurdu.