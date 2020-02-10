Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan iş adamı Bill Gates, 645 milyon dolara süper lüks yat siparişi verdi.
Dünyanın en zenginlerinden, Microsoft’un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates, likit hidrojenle çalışacak bir süper yat siparişi verdi.
112 metre uzunluğunda olacak çevre dostu yatın kullandığı yakıt yüzünden doğaya tek emisyonu su olacak.
645 milyon dolara (3.9 milyar TL) mal olacak yat 14 misafir ve 31 mürettebat kapasiteli. İçinde bir jimnastik-yoga stüdyosu, kişisel bakım ve masaj odaları ile yüzme havuzu olacak.