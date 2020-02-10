  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Şubat 2020 11:43

Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan iş adamı Bill Gates, 645 milyon dolara süper lüks yat siparişi verdi.

Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Dünyanın en zenginlerinden, Microsoft’un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates, likit hidrojenle çalışacak bir süper yat siparişi verdi.

1/ 5
Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı

112 metre uzunluğunda olacak çevre dostu yatın kullandığı yakıt yüzünden doğaya tek emisyonu su olacak.

2/ 5
Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı

645 milyon dolara (3.9 milyar TL) mal olacak yat 14 misafir ve 31 mürettebat kapasiteli. İçinde bir jimnastik-yoga stüdyosu, kişisel bakım ve masaj odaları ile yüzme havuzu olacak.

3/ 5
Bill Gates'in 4 milyar liralık yeni oyuncağı dudak uçuklattı

Aqua isimli yatın 2024 yılında denize inmesi bekleniyor.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM