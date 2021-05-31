Ünlülerin iğrenç alışkanlıkları: Sifonu çekmeyen de var, ayak tırnaklarını kemiren de...
Sifonu çekmeyen, lavaboya tuvaletini yapan, ayak tırnaklarını kemiren... İşte ünlü isimlerin mide bulandıran alışkanlıkları...
Jennifer Lawrence lavabolara küçük tuvaletini yapıyor. Bir röportajında, mekanlarda tuvalet sırası beklememek için lavabolara idrarını yaptığını söylemiş. Üstelik sonrasında elini dahi yıkamıyormuş!
Asla deodorant kullanmıyor
McConaughey, kendisinden başka bir şey gibi kokmak istemediği için 20 yıldan fazladır deodorant kullanmamış. Üstelik sadece o değil; Cameron Diaz, Julia Roberts, Bradley Cooper gibi ünlü isimler de deodorant kullanmayı tercih etmiyormuş.
Kaynaklara göre Miley Cyrus'ın evi köpek pisliğinden ve çöplerden geçilmiyormuş. Liam Hemsworth, bu yüzden evi terk etmeyi bile düşünmüş.
Ayak tırnaklarını kemiriyor
Will & Grace yıldızı Harry Connick Jr. hem el hem de ayak tırnaklarını ısırıyormuş. Böylece hiç tırnak makası kullanmasına gerek kalmıyormuş.