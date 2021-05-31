Ünlülerin iğrenç alışkanlıkları: Sifonu çekmeyen de var, ayak tırnaklarını kemiren de...

Asla deodorant kullanmıyor

McConaughey, kendisinden başka bir şey gibi kokmak istemediği için 20 yıldan fazladır deodorant kullanmamış. Üstelik sadece o değil; Cameron Diaz, Julia Roberts, Bradley Cooper gibi ünlü isimler de deodorant kullanmayı tercih etmiyormuş.