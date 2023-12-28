Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil
Teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7'yi resmen tanıttı. Elektrikli sedanın menzili 800 kilometre olarak açıklandı. 15 dakikalık şarjla ise 510 kilometre menzil sunuyor.
2021 yılında otomobil üretmeye karar veren Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7'yi tanıttı. Xiaomi SU7'den yeni kareler paylaşırken, aracın teknik özellikleri de duyuruldu.
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Çin'de düzenlenen tanıtım etkinliğinde gün yüzüne çıkan Xiaomi SU7, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekti.
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800 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli sedan, 15 dakika şarjla 510 kilometre gidebiliyor. Araç 0'dan 100'e 2.78 saniyede ulaşabiliyor.
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Eksi 10 derece sıcaklıkta bile üstün performans vaat eden eden aracın kış menzili 520 kilometre olarak açıklandı.
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