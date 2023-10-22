Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları (Ekim 2023)

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI

Türkiye'de en çok satan marka 10 bin 200 adet ile Tesla oldu. Togg ise 5 bin 604 adetle listenin ikinci sırasında yer alırken, Reanult Zoe 1708 adet ile üçüncü sıraya yerleşti.

Peki ekim 2023 itibariyle elektrikli otomobil fiyatları ne kadar oldu? En ucuz elektrikli otomobil hangisi? İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları...