Türkiye'de satılan elektrikli arabalar ve fiyatları (Ekim 2023)
Türkiye'de yılın ilk 9 ayında 39 bin 51 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Peki elektrikli otomobil fiyatları ne kadar oldu? İşte model model elektrikli araç fiyatları...
Türkiye'de elektrikli otomobil yaygınlaşmaya devam ediyor. Otomobil pazarında elektrikli araç satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı.
Geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 bin 56 elektrikli otomobil satılmıştı.
Elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 16,4'ü elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL FİYATLARI
Türkiye'de en çok satan marka 10 bin 200 adet ile Tesla oldu. Togg ise 5 bin 604 adetle listenin ikinci sırasında yer alırken, Reanult Zoe 1708 adet ile üçüncü sıraya yerleşti.
Peki ekim 2023 itibariyle elektrikli otomobil fiyatları ne kadar oldu? En ucuz elektrikli otomobil hangisi? İşte Türkiye'de satılan elektrikli araçlar ve güncel fiyatları...
AUDI
Q8 e-tron Advanced 55 quattro - 5.522.672 TL
Q8 e-tron S line 55 quattro - 5.612.912 TL
Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro - 5.641.136 TL
Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro - 5.731.376 TL
Audi e-Tron GT quattro - 7.323.882 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 9.534.301 TL
BMW
BMW i4 eDrive30 M Sport Otomatik - 218 bg - 3.252.300 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 4.482.000 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 5.196.700 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - X-Line - 313 bg - 3.018.400 TL
Yeni BMW iX1 xDrive30 - M Sport - 313 bg - 3.067.000 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 5.357.200 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 5.393.800 TL
BMW iX xDrive50 First Edition Sport - 6.097.100 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 4.432.400 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg - 5.275.400 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan - Pure Excellence -Otomatik - Elektrik - 544 bg - 8.846.800 TL
Yeni BMW i7 xDrive60 Sedan M Excellence - 9.111.400 TL