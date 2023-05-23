Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı
Süper Lig'te Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Beşiktaş'a transfer piyangosu vurdu... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alındı...
Beşiktaş’in Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.
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Lazio ve Ajax’ın ardından İtalya Serie A'nın şampiyonu Napoli de Portekizli futbolcuyu gelecek sezonun transfer listesine aldı.
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Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine ulaşan resmi teklif olmadığının altını çizse de 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı çalacak kulüplerden 20 milyon Avro’nun üzerinde bir bonservis talep edecek.
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Bunun nedeni; Beşiktaş, Benfica kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle Gedson Fernandes’i satarsa elde edeği bonservis gelirinin yarısını Portekiz ekibine verecek.
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