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  4. Beşiktaş'a büyük piyango! Avrupa'nın devleri onun peşinde

Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı

Süper Lig'te Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Beşiktaş'a transfer piyangosu vurdu... Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alındı...

Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı - Resim: 1

Beşiktaş’in Portekizli yıldızı Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.

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Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı - Resim: 2

Lazio ve Ajax’ın ardından İtalya Serie A'nın şampiyonu Napoli de Portekizli futbolcuyu gelecek sezonun transfer listesine aldı.

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Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı - Resim: 3

Siyah-beyazlı yönetim, kendilerine ulaşan resmi teklif olmadığının altını çizse de 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı çalacak kulüplerden 20 milyon Avro’nun üzerinde bir bonservis talep edecek. 

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Beşiktaş'ın yıldızı Fernandes'e Avrupa kıskacı - Resim: 4

Bunun nedeni; Beşiktaş, Benfica kulübüyle yaptığı anlaşma nedeniyle Gedson Fernandes’i satarsa elde edeği bonservis gelirinin yarısını Portekiz ekibine verecek.

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