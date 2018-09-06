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  3. 06 Eylül 2018 13:40

Fatih Terim'den özel toplantı!

Fatih Terim'den özel toplantı!

Fatih Terim'in, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrasında Çarşamba günkü ilk idmanda oyuncuları ile özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Fatih Terim'den özel toplantı!

Milli takımları ile birlikte olmayan oyunculara bir konuşma yaptığı öğrenilen Terim'in; "Bu takımla en iyisini biz yaptık, yine yaparız" açıklamalarında bulunduğu öğrenildi.

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Fatih Terim'den özel toplantı!

Trabzonspor yenilgisi sonrasında verilen 3 günlük iznin ardından oyuncuları ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşan Fatih Terim, özel bir toplantı düzenledi.

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Fatih Terim'den özel toplantı!

4-0'lık ağır mağlubiyetin takım üzerinde bıraktığı moral bozukluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Terim'in; "Sakın paniğe kapılmayın. Sadece bir maç kaybettik. Bunu telafi edebiliriz, edeceğiz de..." açıklamalarında bulunduğu ifade edildi.

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