Fatih Terim'den özel toplantı!
Fatih Terim'in, 4-0'lık Trabzonspor yenilgisi sonrasında Çarşamba günkü ilk idmanda oyuncuları ile özel bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Milli takımları ile birlikte olmayan oyunculara bir konuşma yaptığı öğrenilen Terim'in; "Bu takımla en iyisini biz yaptık, yine yaparız" açıklamalarında bulunduğu öğrenildi.
Trabzonspor yenilgisi sonrasında verilen 3 günlük iznin ardından oyuncuları ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluşan Fatih Terim, özel bir toplantı düzenledi.