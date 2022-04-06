FIFA'dan devrim gibi karar! Futbol maçlarının süresi değişiyor
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda maçların 100 dakika oynanması için harekete geçti.
FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda maçları 100 dakika oynatma planı futbol dünyasını şaşırttı. Topun oyunda kalma süresinin azalmasından dolayı yakınan yetkililer, Dünya Kupası'ndaki maçların 90 dakikadan 100 dakikaya çıkması için çalışma başlattı.
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IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) onay verirse maçlar 100 dakika oynanacak.
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DEVAMI GELECEK
Dünya Kupası'nda 100 dakikalık değişikliğin hayata geçmesiyle bu uygulamanın tüm dünyaya yayılması için çalışma yapılacak.
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İtalyan Corriere dello Sport, bu haberi bizzat FIFA Başkanı Infantino'dan aldığını okuyucularına bildirdi.
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