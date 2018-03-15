İşte derbide göze çarpan istatistikler
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi için heyecan dorukta. İşte dev maç öncesi göze çarpan istatistikler...
İki takım arasında son 10 yılda oynanan 27 maçta Fenerbahçe'nin 29 golüne, Galatasaray 22 golle karşılık verdi. Rakip filelere gönderilen 51 golün 35'i yabancı, 14'ü Türk futbolculardan geldi. İki golü de futbolcular kendi kalelerine attı.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekibin 29 golünün 22'sini yabancı oyuncular kaydetti. Fenerbahçe'nin 6 golü Türk futbolculardan gelirken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine gönderdi.
Galatasaray'da ise Fenerbahçe ile yapılan son 27 maçta atılan 22 golün 13'ü yabancı oyuncuların ayağından geldi. Müsabakalarda yerli futbolcular 8 kez gol sevinci yaşarken, 1 golü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 10 yıllık derbilerde 22 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.
Ali Sami Yen Stadı'nda 27 Nisan 2008'de oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı derbiden bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 5, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.